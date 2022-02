Het begint er sterk op te lijken dat Putins blitzkrieg een beetje blitz mist. We zien aan de lopende band filmpjes binnen komen van piepjonge Russische pantserinfanteristen die gevangen genomen zijn, en overduidelijk geen idee hebben wat de missie ongeveer is, of zelfs waar ze heen moeten. Evenzo zien we filmpjes (na breek) en berichten over Russische pantservoertuigen en zelfs tanks die simpelweg gestrand (of zelfs verlaten) zijn omdat ze geen diesel meer hebben. Deze Oekraïense strijder over de kwaliteit van sommige Russische pantservoertuigen: "This Russian shit is more dilapidated than our own equipment". Sowieso lijkt de logistiek achter de hele operatie echt beneden alle peil.

Dan bijvoorbeeld die Russiche paratrooper-eenheid (door CNN gefilmd hier en hier) die van de kaart geveegd werd nadat ze dat Oekraïense vliegveld innamen. Maar dat is dus nog niks bij de naar verluidt twee (!) neergeschoten - met paratroopers gevulde - IL-76-transportvliegtuigen. Dat zijn in 1 klap meer dan 200 elitetroepen minder.

Volgens het Oekraïense leger heeft Rusland tot nu toe verloren: 14 vliegtuigen, 8 helikopters, 102 (!) tanks, 536 (!) pantservoertuigen, 15 stuks artillerie, 1 BUK-1-platform, 3500 (!!!) gedode manschappen en 200 krijgsgevangen. Al is zelfs slechts de helft hiervan waar, na twee dagen oorlog 'speciale militaire operatie', zijn dat ronduit rampzalige cijfers.

Meer protest dan ooit in eigen land, isolatie of zelfs val van Putin dreigt

De aantallen en het gewicht van Russische protesten tegen Putins oorlog zijn in niets te vergelijken met de protesten tegen de oorlog in Georgië (2008) of de annexatie van de Krim (2014). A-list entertainers en persoonlijkheden en topatleten spreken zich openlijk uit. Sofia Abramovich, de dochter van oligarch en eigenaar van Chelsea FC Roman Abramovich schreef op insta dat "The biggest and most successful lie of the Kremlin's propaganda is that most Russians stand with Putin." En ze is niet het enige oligarch-kroost dat diezelfde melodie zingt. In maar liefst 58 Russische steden zijn honderden demonstranten opgepakt.

De Slavische moraal staat op breken, Putins Tsjetsjeense auxiliaries zijn z'n laatste troef

Putin houdt zijn 'islamitische' vazal Ramzan Kadyrov in het zadel, zolang Kadyrov hem trouw blijft en zijn war band indien nodig ter beschikking stelt.

De Slavische moraal voor deze oorlog staat op breken. De oorlog wordt niet gesteund door het thuisfront. Russische troepen leiden ronduit belachelijke verliezen, krijgsgevangen lijken amper te weten wat hun missie of zelfs maar volgende bestemming was. Het Russische leger lijkt de inname van Kiev zelf simpelweg niet in zich te hebben.

De ruiterstammen van Kazachstan doen niet mee deze ronde en dan sluit Turkije ook nog eens Russische doorgang naar de Zwarte Zee af. Dus dan stuurt Putin maar even doodleuk 10.000 Tsjetsjeense psychopaten af op een stad met 2,8 miljoen Europese christenen, van z'n eigen Slavische etniciteit. Is dat nou de "beschermer van de orthodox-Slavische wereld"?

Deze Oekraïense soldaat is trouwens niet bang. "The best of you died fighting Putin. The worst, who come to Ukraine to fight us - we are going to play football with your heads". En inderdaad, zelfs Tsjetsjenen blijken sterfelijk in dit filmpje waar een heel Tsjetsjeens konvooi aan stukken is geblazen door Oekraïeners.

Er wonen trouwens ook 20.000 joden in Kiev. Gaat Israel hen eventueel overlaten aan de genade van Kadyrov, of staat er een luchtbrug (of nog meer) in de steigers? Opvallend trouwens dat de (joodse) Zelensky bemiddelingsgesprekken moet Putin in Jeruzalem wilde houden. Beelden van prima Oekraïens moraal trouwens, helemaal onderaan.

Wat doet een Putin in het nauw?

Het is inmiddels verre van ondenkbaar dat Putin onherstelbaar geïsoleerd raakt binnen z'n eigen staatsapparaat. En dat maakt hem gevaarlijker dan ooit. Want een tiran die weet dat z'n laatste uur geslagen heeft, kan hele gekke dingen doen. En dan heeft deze ook nog eens eens het grootste kernarsenaal ter wereld. Maar, vooralsnog lijkt hij wel de steun van China te hebben, dus misschien wordt Putin zelf een beetje de Kadyrov van Rusland, maar dan met China als beschermheer.

Instant Interesting Update: Deze draad bevestigt het beeld dat de Russen maar een beetje ongeorganiseerd aankloten, met te weinig tijd en te weinig middelen.

Dus stuurt Putin deze islamitisch war tribe op Europese christenen (en joden) af

Zo'n 10.000, om ongeveer precies te zijn

19 of 20 jaar oud

Die knapen lijken ook amper te weten wat de missie was

Arme vent

Nog zo'n gevangen jongeling (die dacht dat het een trainingsmissie was?)

Burger commandeert jonge Russische soldaten die het ook allemaal niet weten

Wat is dit voor een vijfderangs logistiek man

Wat DOEN die lui

Ondertussen: de Oekraïense moraal

Ook Zelensky blijft onverschrokken present. Weigert Amerikaans vluchtaanbod

Mayor heavyweight is er kalm onder

Unafraid

Niet onder de indruk

Bijna niet mis

Je ziet de vertwijfeling door de gear heen

Wanneer en met wie tegen de Tsjetsjeense horde?!

Altijd al het beste NAVO-land gevonden!

Persoonlijke noot van ondergetekende

Lang verhaal kort: ik zat er volledig naast wat Putin en Oekraïne betreft. Ik dacht dat het zou blijven bij een verkapte inname per erkenning van de overwegend Russische delen van Oost-Oekraïne, en achtte het nagenoeg uitgesloten dat er een daadwerkelijke aanval op Kiev plaats zou vinden. Een beetje de Matt Taibbi-lijn, zeg maar.