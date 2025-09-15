achtergrond

'Vrouwen mishandeld en verkracht in Oekraïne-opvang, kinderen aangezet tot prostitutie'

Groot menselijk leed

Alarmerend bericht vanmorgen in De T., op basis van de onderzoek van Opora, een stichting die zich richt op migratie gerelateerde vraagstukken. Bij Opora kwamen de afgelopen tijd dertig meldingen van seksueel geweld tegen Oekraïense vrouwen binnen, en nog eens negen waarbij de slachtoffers kinderen waren. Dat zou nog maar het topje van de ijsberg zijn, en dat geloven wij meteen. In de opvanglocaties wonen zo'n honderdduizend Oekraïeners, van wie het merendeel vrouwen en kinderen. Iedere week komen er nog circa driehonderd bij. "De zaken die bij Opora terechtkomen zijn stuk voor stuk zware verhalen, van mishandeling tot verkrachting. De daders variëren, van (ex-)partners en andere bewoners tot medewerkers of buitenstaanders." Kern van het probleem: "De Vereniging van Nederlandse Gemeenten denkt aan manieren om de opvanglocaties minder druk te maken. Nu heeft elke Oekraïner recht op opvang, ook bijvoorbeeld mensen met psychische problemen of een historie van overlast." Kern van de oplossing: "De gemeentekoepel vraagt aan Den Haag om te kijken of dat recht ’strikter’ kan." Maar ja.

Tags: oekraïne, opora, vluchtelingen
@Schots, scheef | 15-09-25 | 09:30 | 239 reacties

