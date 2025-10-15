Afgelopen weekend, en eerder bij Elsfest, zagen we dat de jarenlange vluchtelingenstroom een deel van het volk tot demonstraties, geschreeuw, gescheld, rellen en tot vuig racisme drijft. Afkeurenswaardige domheid. Toch stemmen de berichten over Syriërs doorgaans niet al te vrolijk. Gelukkig dus maar dat hier ook veel Oekraïense vluchtelingen zitten, die doen het namelijk FANTASTISCH. Dat werken voor die mensen geen vies woord is wisten we al, maar los van dat het henzelf simpelweg centjes oplevert, blijken ze ook nog eens een goedgevulde melkkoe voor de Nederlandse economie en staatskas: "De Oekraïense werkenden droegen vorig jaar 3,5 miljard euro bij aan het nationaal inkomen, blijkt uit berekeningen van SEO Economisch Onderzoek. Oekraïners droegen vorig jaar 280 miljoen euro aan inkomstenbelasting af en 85 miljoen euro aan btw." Dat terwijl hun thuisland nog steeds kapot wordt gebombardeerd. Mentaliteit heet dat. Daarom kunnen wij bij dit heugelijk nieuws niet anders dan de retorische vraag der retorische vragen stellen: willen jullie in dit land meer of minder Oekraïners?