Lekker interbellum daar in Syrië: de beul is weg, de zon gaat weer schijnen, op TikTok harken de mensen de perkjes aan en dus kunnen de vluchtelingen terug, doe het snel en geef ze een zetje, voordat er een of ander islamitisch emiraat wordt gesticht, de vrouwen uit het straatbeeld verdwijnen en de homo's van het dak suizen. "Tal van EU-landen proberen dat sinds de val van Assad te stimuleren: Oostenrijk kondigde vrijdag een bonus van duizend euro aan voor Syriërs die willen terugkeren, Duitsland overweegt iets vergelijkbaars: een vliegticket en een geldsom." Oeh oeh minder Syriërs door middel van een oprotpremie, is dat ook iets voor Nederland, Geert? "Slecht idee. Ze hebben ons al miljarden gekost. Gewoon wegsturen." Ah ja, de diplomatieke route. Is er een kans op minder minder minder, ligt-ie dwars. En wie gaat-ie eigenlijk meebrengen voor dat 'gewoon wegsturen'? Marjolein Faber?