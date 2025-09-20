LIVE. ELSFEST AFGELAST: VELDSLAG, TRAANGAS INGEZET, HEFTIGE CONFRONTATIES MET POLITIE
Veldslag in Den Haag +++ OOK LANDELIJK BUREAU D66 AANGEVALLEN +++ Sid Lukkassen niet onopgemerkt gebleven
Hier verder met de berichtgeving over Elsfest, waar we lachend-gierend-brullend aan begonnen, maar waar we nu toch maar even een andere toon over aanslaan. Het is geëlscaleerd en inmiddels: AFGELAST. Elsfest 2025 gaat de boeken in als een tokkiefestijn van uitschot, hooligans, asocialen, idioten, kanslozen en oproerkraaiers. Er zijn heftige confrontaties met de politie, er wordt vuurwerk gesmeten, er is een politiewagen in de fik gezet, er zijn mensen aangereden, er wordt geknokt, gebeukt en met stenen en staven gesmeten. En ondertussen, op een podium verderop op het Malieveld, stond die arme Els te kletsen over haar 'kanjers', als het bazinnetje van stel pitbulls die haar de baas zijn geworden. De boel is dus afgelast, maar de onrust blijft. Updates volgen.
Update 15:07 - Overal traangas nog. Grote groep hooligans trekt de stad in
Update 15:14 - Reacties van politici, in navolging van Geert Wilders, stromen binnen. "Zorgen dat dit tuig opgepakt wordt, forse straffen opgelegd krijgt en betaalt voor alle schade", aldus Dilan Yesilgöz. "Walgelijk hoe deze hooligans agenten aanvallen, brandstichten, de snelweg blokkeren en wapperen met prinsenvlaggen, het symbool van de NSB", twittert Rob Jetten. Lidewij de Vos: "Maar geweld en vernieling is nóóit de oplossing. Totaal onacceptabel."
Update 15:17 - LANDELIJK BUREAU D66 AANGEVALLEN. Er wordt 'kankerjoden' geroepen. Compleet, compleet, compleet waanzinnig
Update 15:25 - Frans Timmermans slaat er een smerig politiek slaatje uit: "NSB-vlaggen op het Malieveld. Geweld tegen de politie door extreemrechts. Onacceptabel. Dit zijn Trumpiaanse toestanden, gevoed door politici die angst en verdeeldheid zaaien."
Update 15:27 - Ook initiator Els Rechts reageert: een kleine groep verpest het voor de meerderheid. GOH NOU WAAR KENNEN WE DAT VAN
Update 15:28 - 'BRAND EN INGEGOOIDE RAMEN BIJ D66'
Update 15:37 - Hooligans opgerukt naar Binnenhof. Maar ja, daar is het toch al een pleurisbende
Update 15:44 - Nog meer geweld richting Binnenhof
Update 15:46 - Ook knokpartijen met de ME op het Plein nu. Dit land is verloren, we hebben een sterke leider nodig. Els Rechts dit is het moment om op te staan
Update 15:50 - Beelden van brand bij D66 bij Bob van Keulen
Update 15:55 - Het Orakel, Sid Lukkassen, met een beschouwing vanaf het podium van Elsfest. Sid jongen, schrijf een boek, maak een pornofilm, ontwerp een set servies. We hangen aan je lippen, we kopen alles van je
Update 16:04 - Wat een krankzinnige simulatie. Wat een bende. Wat een land
Update 16:27 - De minister van Justitie en Veiligheid, euhhhhh wie was dat ook alweer, Foort? Foort Dinges? Foort Dinges schrijft: "Dit geweld tegen de politie is absoluut onacceptabel. Demonstreren is een groot goed in Nederland, maar handen af van onze agenten! Zij zorgen voor onze veiligheid. Respecteer dan ook de aanwijzingen van de burgemeester en politie."
Update 16:43 - Els: "Als ik dit van te voren had geweten had ik dit nooit georganiseerd."
En toen kwamen z’n vrienden. Mijn God, wat een chaos hier. Weinig onbeschadigde politewagens nog. Gaat volledig fout. #elsfest #denhaag #malieveld pic.twitter.com/1u0OwEZbKy— Marc Wurfbain 🦀 (@WurfTwain) September 20, 2025
Rijden mensen omver. Helemaal los hier #Malieveld pic.twitter.com/d1gkHaLO11— Jack. (@Daarbenikweer3) September 20, 2025
Veldslag! #Malieveld pic.twitter.com/hboem69wKj— Jack. (@Daarbenikweer3) September 20, 2025
Waanzin
D66 is de sjaak!! pic.twitter.com/7IuRUr1FHG— Jack. (@Daarbenikweer3) September 20, 2025
Het Orakel
Live aanwezig bij de ontbinding van de demonstratie aka het #Elsfest. Wat een opkomst en wat sneu dat deze demonstratie beëindigd is door wat "relschoppers". pic.twitter.com/rhX93kXGc3— Sid Lukkassen (@Sid_Lukkassen) September 20, 2025
