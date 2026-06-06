Of autootjes kijken natuurlijk! Want die komen de vangrails weer akelig teder kussen in het altijd prachtige, het altijd prestigieuze, het altijd onder pop- en andersoortige sterren en wat niet al populaire Monaco. Het is bovendien een thuisrace voor de helft van de coureurs op de grid omdat ze in al die andere landen ontzettend krap bij Rascasse zouden zitten. Dat zijn immers helemaal geen prinsdommen. Iedereen wil zijn thuisrace winnen en juist hier op het circuit van Monte Carlo is het belangrijker dan welk circuit dan ook om de POLE te pakken. Pak je POLE, win je de race, zo zei Senna al (denken we). Morgen wordt het 78 keer de nek verdraaien, vandaag wordt het scheuren en millimeterwerk voor de snelste ronde op het heerlijke stratencircuit dat prins Albert vanochtend zelf heeft schoongelikt (Charlene was weer eens ziek). Onze Stijlloze voorspelling is dat thuisracer Max Verstappen de POLE pakt en dat Russell zijn neus eraf rijdt. Van zijn wagen dan hè. Op naar Monaco voor de leukste KWALI van het jaar.

Update - En de eerste muurzoen is voor... Boterletter

Update - Verstappen eindigt Q2 ijzersterk op P1 en ook Hadjar zit er goed bij. Belooft een spannende strijd voor POLE.

Update - ANTONELLI PAKT POLE IN MONACO! Verstappen P2. Waanzinnige kwali. Eindelijk weer eens. Morgen alle ogen op: bocht 1.