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Rare lulmeier Jason Arday stapt op als hoogleraar sociologie aan Cambridge

Arday komt om zijn loontje

Het leek te mooi om waar te zijn. Een van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld benoemt iemand tot hoogleraar die allerlei volslagen ongeloofwaardige verhalen ophangt en daar geen enkel bewijs voor levert, over het algemeen vrij achterlijk overkomt, alleen maar omdat hij zwart en neurodivergent is en klaagt over discriminatie van zwarten en neurodivergenten. Maar het is toch echt gebeurd, en toen anderen probeerden er iets van te zeggen werden ze weggezet als racisten, net zo lang tot het echt niet meer kon, toen werden ze nog een keer weggezet als racisten, net zo lang tot zelfs The Guardian het niet meer geloofde. En nu is het spel uit. Jason Arday is opgestapt, maar het tuig dat hem aannam blijft zitten, het tuig dat hem verdedigde blijft zitten, en 'het systeem' zal zichzelf wijsmaken dat het toch maar mooi functioneert omdat het bedrog van Arday uiteindelijk is uitgekomen.

En hee. Ook op de Nederlandse universiteiten kan het zo misgaan. Sterker nog, het is al aan het misgaan. 

Wij hebben overduidelijke debiel Sid Lukkassen een bul gegeven. Wij hebben overduidelijke antisemiet Harry Pettit een baan gegeven. De volstrekt wereldvreemde gek en 'BIJ1-ideoloog' (hoe is het daar nu mee, red.) Willem Schinkel is nota bene hoogleraar Sociologie in Rotterdam. Aan de Universiteit Nijenrode, niet bepaald een bastion van linkse politieke correctheid, is een compleet losgeslagen complotdenker verbonden en geen haai die er naar kraait. De Universiteit Leiden heeft een agressieve gek die journalisten intimideert in dienst. Over de Universiteit Leiden gesproken: lees eens een tweet van Paul Cliteur. Alle universiteiten deden driftig mee aan de diversiteitsgekte die ervoor zorgde dat mensen als Arday opeens banen kregen waarvoor ze totaal ongeschikt zijn. Wij hebben wetenschappers die zich massaal achter de meest idiote gemeenschappelijke verklaringen scharen zonder dat ze daar ook maar één seconde last van ondervinden. Toen GeenStijl onthulde dat het CBS door onwil en onkunde jarenlang een maatschappelijke discussie de verkeerde kant op misleidde haalde iedereen zijn schouders op, maar datzelfde CBS heeft wel een grote mond als iemand een keer probeert uit te rekenen wat asielzoekers eigenlijk kosten. We zouden eigenlijk een minister van Onderwijs moeten hebben die eens flink de bezem haalt door al die belastinggeld opsouperende cherrypickende charlatans. MAAR JA! Onze minister van Onderwijs komt zelf uit die wereld. Wij gaan nu. Dahaaaag.
RAAR: Nog geen bericht over dit wereldschokkend wetenschappelijk schandaal op NOS.nl, terwijl je hier heel makkelijk punten voor de Divi-bokaal mee scoort

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Tags: jason arday, sociologie, wetenschap, racisme, diversiteit
@Ronaldo | 06-08-26 | 10:00 | 222 reacties

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@Schots, scheef | 21-05-26 | 20:00 | 265 reacties

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