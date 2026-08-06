Het leek te mooi om waar te zijn. Een van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld benoemt iemand tot hoogleraar die allerlei volslagen ongeloofwaardige verhalen ophangt en daar geen enkel bewijs voor levert, over het algemeen vrij achterlijk overkomt, alleen maar omdat hij zwart en neurodivergent is en klaagt over discriminatie van zwarten en neurodivergenten. Maar het is toch echt gebeurd, en toen anderen probeerden er iets van te zeggen werden ze weggezet als racisten, net zo lang tot het echt niet meer kon, toen werden ze nog een keer weggezet als racisten, net zo lang tot zelfs The Guardian het niet meer geloofde. En nu is het spel uit. Jason Arday is opgestapt, maar het tuig dat hem aannam blijft zitten, het tuig dat hem verdedigde blijft zitten, en 'het systeem' zal zichzelf wijsmaken dat het toch maar mooi functioneert omdat het bedrog van Arday uiteindelijk is uitgekomen.