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Geweldige take: WILDE DIEREN VACCINEREN

Vaccin?

FOTO (ANP) - Niet de vos uit het verhaal

Afgelopen week was het weer bal in de corona-enquête met Rob Elens, maar vanavond willen wij het niet met u hebben over hydroxychloroquine (okee gaat u toch doen natuurlijk, sorry mods, red.) maar over vaccins. En niet zomaar vaccins, maar vaccins voor wilde dieren. Bijvoorbeeld tegen hondsdolheid. Want u kunt Fluffy en Michael natuurlijk voor een zacht prijsje een spuitje geven, maar wilde rakkers als Bram (vzmh) kunnen natuurlijk allerlei rare ziektes met zich meebrengen. OF NIET? In bijvoorbeeld Zwitserland zijn vossen massaal beschermd tegen hondsdolheid door, komt ie, gevaccineerde kippenhoofden uit helikopters te droppen. Zo vet zijn vaccins dus. Lezen we allemaal in dit stuk uit Works in Progress, waar nog veel meer wetenswaardigs over vaccins instaat, wat dacht u bijvoorbeeld van The Coyote Getter? Hoe dan ook. Zin in kip nu.

Tags: vaccins, wilde dieren, wetenschap
@Ronaldo | 19-06-26 | 21:00 | 66 reacties

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