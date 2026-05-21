De Correspondent sloopt politicologe met malle bril en daddy issues

Baanbrekende analyse: mensen die kritisch zijn op migratie stemmen op partijen die kritisch zijn op migratie omdat ze kritisch zijn op migratie

Onze favoriete tak van wetenschap is die waar volstrekt voor de hand liggende zaken worden verklaard aan de hand van vergezochte coffeeshoptheorietjes. Zo zijn er hele faculteiten waar niemand zich kan voorstellen dat mensen kritisch op migratie zijn, waardoor het zoeken naar alternatieve verklaringen voor het stemgedrag van veel Nederlanders een heuse dagbezigheid is geworden. Voornaam exponent van deze school is Catherine de Vries, wiens vader voor zijn overlijden PVV ging stemmen, en zoiets kan natuurlijk aan vrijwel alles liggen, behalve aan de speerpunten van de PVV. Heel raar maar voor zover wij weten heeft er nooit een politicoloog onderzocht waarom mensen op de SP stemmen om vervolgens te concluderen dat dit niet is ingegeven door inkomensongelijkheid maar door - we noemen maar een zijstraat - gillende geilheid. Alleen bij stevig rechts kán de meest voor de hand liggende verklaring niet zomaar de daadwerkelijke verklaring zijn. Het komt door verdwenen buslijnen, gesloten bibliotheken en op hol geslagen neoliberalisme, en daarmee basta. Afijn, op De Correspondent legt Jesse Frederijk haarfijn uit waarom dat onzin is, stellige leestip.

Tags: onder politicologen, de correspondent, wetenschap
@Schots, scheef | 21-05-26 | 20:00 | 123 reacties

