Markuszower neemt 'maximaal geweld' uitspraken TERUG
God wat een maximaal gewelddadige soap. Gidi zei tegen Bob van Left Laser dat Palestijnse asielzoekers (door de Marechaussee, bij een asielstop) met "maximaal geweld" moesten worden tegengehouden aan de grens, toen werd IEDEREEN BOOS, kwamen er aangiften, waagde Gidi het ook nog eens om "omvolking" te zeggen, kwamen er ingezonden brieven van ongure types, komt er vanavond ook nog eens een DEBAT en vlak voor dat debat neemt Gidi de uitspraken TERUG. Er liggen 20 aangiften bij het OM en daarom wil Gidi er zo min mogelijk over zeggen, behalve dat hij het niet had moeten zeggen. Waarvan akte.
Waarom steunen rechtse partijen een entiteit die zoveel mensen gewelddadig verdrijft? pic.twitter.com/66tDwiAhwG— Left Laser (@LeftLaser) May 13, 2026
