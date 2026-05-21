Zeearenden massaal dood door Jesse Klavers Windmolenaars
JESSE KLAVER MOLENAAR
"Vogelonderzoeker Dirk van Straalen kan het niet meer aanzien. Voor de vierde keer in een maand tijd is een zeearend omgekomen na een botsing met een windturbine in de Hoeksche Waard. 'Dit moet stoppen'." Bent u PRO het massaal kappen van bomen en bent u PRO het afmaken van vogels? Stem dan GroenLinks! De Vogelbescherming is al jaren klaar met die compulsieve stoornis bij al die 'natuurliefhebbers' om zonder erover na te denken het hele land maar vol te kwakken met windmolens - het kost miljoenen vogels en zeebeesten het leven. Maar wat maakt het uit dat al die vogels doormidden worden getsjakt of dat omwonenden er horendol van worden, wethoudertje P. scoort weer wat duurzaamheidspuntjes en het staat lekker groen op het politieke cv. Veel belangrijker dan al die zeearenden die uit de lucht worden gehaald!
