Zijn dat onze schone hoogovens? Onze schone boeren? Of is dat ons Nimby-beleid? Is dat de niqaab op straat , of is dat het verbod erop in islamitisch Tajikistan ? Is dat de acceptatie van de hoofddoek, of de dame die hem afdoet ? Is dat onze islamisering , of is dat de helft van Iran die de islam verlaat terwijl daar de doodstraf op staat?

De vraag is alleen wat echt progressief, echt vooruitstrevend is? Is dat de euthanasie van Milou Verhoof en Noelia Castillo Ramos na brute verkrachtingen? Waar deze dames werden verlost uit hun lijden en hun organen mochten doneren ? Geen deportatie voor verkrachting omdat deze te kort duurde ? Een verbod op vrouwenbesnijdenis ?

De Partij van de Arbeid en GroenLinks trekken met hun beoogde naam een misleidend nationalistisch jasje aan, want ze kwamen en komen op voor alles en iedereen, behalve Nederlandse arbeiders en ondernemers. Sowieso zou ik aanraden elke associatie tussen socialisme en nationalisme te vermijden, groen en rood moet je niet mengen.

De SGP feliciteert GL-PvdA met hun nieuwe naam, pro-life, pro-family en pro-Israël. Elke politieke partij is voor hun eigen visie, voor hun verkiezingsprogramma en voor hun kandidaten. Pro! Pro! Pro! Soms is vooruitgang religieuze verlichting, vroeger was het een arbeidersklasse die op 1 inkomen een huis, auto’s, kinderen en vakanties kon betalen.

PvdA-GroenLinks claimt progressief te zijn, maar de PvdA ging niet met haar tijd mee, verloor haar zicht op haar arbeider en kelderde van 71 naar 7 zetels. GroenLinks sloopt onze schone industrie en landbouw om ons afhankelijk te maken van nog vuilere import. We exporteren onze milieukennis niet en vergroten onze ecologische voetafdruk.

Progressief Nederland (Pron) wil natuurlijk samenwerken met Progressief België (Probe), Progressief Duitsland (Prod), Progressief Frankrijk (Prof) en Progressief Griekenland (Prog), samen optrekken naar een Progressief Europa. We zijn allemaal voor, niet tegen, het kan wel! Kiezers laten zich gijzelen door positivisme en inhoudsloze merkbeleving.

GL-PvdA is vergeten hun beoogde naam en afkorting te controleren op beschikbaarheid. ProHengelo, PRO Eindhoven en ProVeenendaal verwachten verwarring en hebben al aangekondigd bezwaar te maken tegen deze partijnaam. Verwarring is voor de kiesraad de meest gangbare reden om een partijnaam af te wijzen, wat de RvS bekrachtigd.

Het Europees Parlement maakte deze week enorme progressie in het asieldossier. Kansarme (criminele) asielzoekers uit veilige landen worden sneller en vaker teruggestuurd. Faber is rechts ingehaald door het Europese Parlement, helaas kondigen activistische rechters aan deze Nederlandse en Europese wetgeving te saboteren.

Het is daarom vreemd dat premier Jetten maatregelen aankondigt tegen gemeenten die hun verantwoordelijkheid niet nemen. Hij praat over spreiding, terwijl de EU praat over terugkeer. D66 zoekt de oplossing downstream, de EU zoekt hem upstream. Het is onze rijksoverheid die faalt economische migranten uit veilige landen tijdig uit te zetten.

Onder de ruim tweeduizend mensen in Ter Apel vallen ook de groep die vanwege crimineel wangedrag minder naar buiten mag, de groep uit veilige landen met een kansloze asielaanvraag en de groep die wacht op gedwongen terugkeer. Deze drie groepen horen niet naast een aanmeldcentrum. Die horen niet in Nederland of de EU.

Die horen op een goedkoop adres in Andalusië -zonder airco- te werken aan hun verdere terugkeer. Spanje heeft daar enorme werkloosheid en zou deze werkverschaffing goed kunnen gebruiken, voor ons zijn hun lonen en kosten aanzienlijk lager. Spanje heeft ook unieke diplomatieke kennis en ervaring met onder andere Marokko over vlotte terugkeer.

The Dutch Travel Maniac spreekt klokkenluiders over AZC Ter Apel; asielzoekers én beveiligers. Asielzoekers durven niet zonder mes naar binnen, vrouwen durven niet zonder pepperspray naar buiten. Er is diefstal, drugshandel, intimidatie en masturbatie op straat. Er zijn zes beveiligers nodig om in Emmen een bushalte te beveiligen.

Hij schat de kosten van deze interventie op 6 x € 20 per uur, ik schat het op het dubbele. Allemaal om het werk van een buschauffeur iets dragelijker te maken, het is maar een klein facetje in de asielindustrie. Het aanbod wordt tegen elke prijs aangepast op de vraag, het is een blanco cheque. De kosten voor asiel gaan weer keihard tegenvallen.

Jesse Klaver praat over eerlijkheid en gelijkheid, dat is het tegenovergestelde van een voorrangsregeling. Jesse Klaver praat over rechtvaardigheid, dat is het tegenovergestelde van criminaliteit en gerechtelijke uitspraken negeren. Jesse Klaver spreekt over stikstof, satellietbeelden van het KNMI zien de oorzaken in Antwerpen en het Ruhrgebied.

Sowieso is voorrang het toonbeeld van politieke armoede, je erkent dan dat er een tekort is, en zorgt niet voor een hoger aanbod of een lagere vraag. Nee, je zoekt uit waar de weg van de minste weerstand ligt, en stelt die mensen teleur. Dit zijn meestal hardwerkende belastingbetalers die niet de tijd en energie hebben zich te verweren. Makke schapen.

De mensen die hier de rekeningen betalen komen er niet meer aan toe om voor hun belangen op te komen. Ze redden het niet meer een huisje te regelen, een relatie te starten of een gezin te stichten. Als er toch een baby komt, komt die later en blijft vaker alleen. De werkende klasse doet niet meer mee, komt niet meer vooruit.

Je kan hier studeren en werken, maar niet wonen of voortplanten.