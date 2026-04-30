Slecht nieuws voor iedere gemeente die graag de eerste gemeente wil zijn met een burgemeester met een hoofddoekje, ook al heb je dan een burgemeester die door haar eigen partij niet serieus wordt genomen maar wel boven Jesse Klaver op de lijst voor de Tweede Kamer werd gezet om dat ze nou eenmaal een vrouw met een hoofddoekje is: de ideale kandidaat is (even) niet beschikbaar. Dat zegt Esmah Lahlah tegen Omroep Brabant, en dan moet het wel kloppen want Esmah Lahlah is altijd heel erg open en eerlijk over haar burgemeestersambities, behalve als die ambities serieus zijn, want dan moet je ze natuurlijk geheimhouden. Esmah Lahlah schijnt ook niet beschikbaar te zijn als nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Esmah Lahlah ziet zichzelf niet als algemeen directeur van Feyenoord, ze wordt ook geen president van Shell en Speeltuinvereniging 't Dakgootje heeft laten weten dat ze niet zitten te wachten op Esmah Lahlah als algemeen bestuurslid. Dan maar doorbuffelen in de Tweede Kamer, waar we Esmah Lahlah het ene politieke succes na het andere behaalt, zoals het maken van deze poster voor Progressief Nederland met Esmah Lahlah erop. Recht zo die gaat!