Meesterbrein achter Bataclan Mohamed Bakkali mag zes keer 36 uur de gevangenis uit
Shithole country België
Direct leuk nieuws uit de Belgische manosphere. Influencer Mohammed Bakkali, die in november 2015 zo veel jonge beïnvloedbare jongeren had vergiftigd met zijn conservatieve ideeën dat er 132 doden en 400 gewonden vielen, mag binnenkort weer naar buiten. Hij is dan weliswaar door een Franse rechter veroordeeld tot 30 jaar gevangenisstraf, maar die mag hij dus uitzitten in België, wat zoals u wellicht weet geen serieus land is. Wij bedoelen, iemand die een verschrikkelijke aanslag pleegt zou in Nederland echt nooit 24 jaar later op kunnen duiken op een demonstratie van de FNV of zoiets gezelligs. Hoe dan ook, omdat Bakkali zo'n lieve jongen is die met slachtoffers heet gepraat (de slachtoffers die het nog na kunnen vertellen, red.) ziet de rechtbank geen reden zijn verzoek om zes keer 36 uur met verlof te gaan te weigeren. "Het Brusselse parket verduidelijkt dat het een negatief advies had gegeven, maar niet de mogelijkheid heeft om in beroep te gaan tegen de beslissing. Maar volgens de strafuitvoeringsrechtbank zijn er geen wettelijke tegenaanwijzingen en heeft Bakkali al heel wat inspanningen gedaan om de band met de slachtoffers te herstellen, en heeft hij slachtoffers al ontmoet. Dat zou volgens de strafuitvoeringsrechtbank ook wijzen op een duidelijke wil om zijn band met de samenleving te herstellen" Wacht wat welke band met de samenleving makkers. Een samenleving moet helemaal geen band willen hebben met zo'n stuk vuil en er valt helemaal niets te herstellen als je zelf de band van 132 mensen met de samenleving definitief hebt doorgesneden. Gatverdamme.
