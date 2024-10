Waardige in memoriam van 'eigenzinnige leider' in de Volkskrant, vlaggen UvA halfstok, Bar Laat haalt herinneringen op

De dood van Hamas-leider Yahya Sinwar heeft erin gehakt bij de weldenkende Nederlander! Of, hoe de Volkskrant schrijft in een waardig in memoriam: de wereld is een eigenzinnige leider kwijt. De familie van Sinwar heeft een rouwadvertentie laten plaatsen in NRC Handelsblad. Helemaal zelf betaald, want de opbrengsten van Giro 555 kwamen door problemen in de tunnels net te laat aan bij Hamas. Sophie Hilbrand is aangeslagen, zo blijkt in Bar Laat. "Het is natuurlijk geen makkelijke tijd, in de eerste plaats niet voor Yahya. En wij kennen hem allemaal hier als echt een geweldige man en een lieve collega", klinkt het snikkend. Asha ten Broeke dreigt van de weeromstuit maar weer eens haar column op te zeggen. Al weet ze het ook niet zeker, misschien gaat ze wel door - als haar gezondheid het toelaat. Jos Collignon ontwerpt de rouwkaart voor Sinwar. Het is een prachtige tekening met een dikke duim. Alle vlaggen op de UvA hangen halfstok. Sterre-Merel en Willemijn-Jasmijn drinken vanavond een extra groot glas biodynamische natuurwijn. Op onze favoriete martelaar! Er vinden sit-ins plaats op de vijf verdrietigste treinstations van Nederland: Rotterdam Zuid, Den Helder Zuid, Delft Campus, Almere Centrum en Dordrecht Zuid. Ramsey Nasr schrijft een prachtig gedicht. Een mooie minuut stilte bij het Televizier Gala. Raoul Heertje en Hans Teeuwen gaan samen het theater in, en Femke Halsema krijgt een plakje watermeloen voor de schrik. HOERA, SINWAR IS DOOD!

Update 21:36 - Gaat nu rond: dit zou de laatste foto van Sinwar zijn, een still uit opnamen van een drone. Hij is al gewond: z'n rechterhand is eraf (of zwaar beschadigd) en hij probeert de drone neer te halen met stokken en stenen, waarna de IDF voor de genadeklap komt

Update 22:12 - Gruwelijk beeld. De laatste beelden van Yahya Sinwar. Opgejaagd door een drone van de IDF. Nu VIDEO. Hieronder

Update 22:22 - Meer en nieuw NSFW-beeld van Sinwar HIER. Meneer mist ook een vingertje