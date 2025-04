Niks voor onze Malek dit, die volgens zijn begeleiders zelfs zo goed bezig was dat hij juist lekker met verlof kon. Maar de Telegraaf meldt dus dat Malek Fostok, die in naam van Allah in 2018 drie mensen neerstak (waaronder een Pokemonjager) en werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 0 jaar, een medepatiënt van de Van Mesdagkliniek (deze) heeft neergestoken. "Het incident vond plaats op een sportveld op het terrein van de kliniek. Hoe de steker aan zijn wapen kwam en wat de aanleiding was voor de steekpartij is niet bekend. De kliniek zegt een onderzoek in te stellen naar het incident. Het slachtoffer zou een Joodse achtergrond hebben." Het slachtoffer is met zware verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Tip van ons voor de Van Mesdagkliniek: misschien de patiënten weer lekker een peukie laten roken, worden ze rustig van.