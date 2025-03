De wereld is oneerlijk en dat blijkt ook nu weer eens. Salah Abdeslam, die er in Parijs (13 november 2015) en Brussel (22 maart 2016) voor zorgde dat honderden mensen hun kind, ouder etc etc voorgoed moeten missen, wordt vader. ALTHANS, dat zegt een slachtofferadvocaat die betrokken was bij het proces tegen Adbeslam. Zijn eigen advocaten ontkennen het. In de Franse gevangenis zit Ap (tegenwoordig met haatbaard) een levenslange straf uit. Daar zou meneer per telefoon een 'religieus huwelijk' hebben gesloten met een vrouw. Welke vrouw is onbekend. In 2016 verklaarde zijn toenmalige verloofde nog alle banden met hem te verbreken. Hoe dan ook zou Salah dus achter de tralies foekiefoekie gepleegd hebben, met een zwangerschap tot gevolg. Nou, gefeliciteerd. Voor de rest is dit babynieuws voor niemand leuk, niet voor de wereld en niet voor het kind.