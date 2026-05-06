VIDEO - Left Laser treft VOLKERT VAN DER GRAAF op 1 Mei-demo FNV
Wrang kijkvoer op deze 6 mei
1 Mei-demonstraties, daar stonden wij niet zelden met ons microfoontje aan de Dag van de Arbeid-vierderts te vragen of ze niet aan het werk moesten, maar tegenwoordig staat daar Bob van Left Laser die aan VOLKERT VAN DER GRAAF vraagt of-ie niet moet werken. Want Volkert loopt kennelijk bij dat soort bijeenkomsten rond. Er was natuurlijk al een Left Laser-video met en over Volkert, waarin Bob de Pim-moordenaar trof tijdens het fietsen en hem vroeg of hij EIGENLIJK WEL LINKS is. Nu een waardig deel II, met een glansrol voor kersvers FNV-kapitein Hans Spekman. Kijk0n!
