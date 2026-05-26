Onze kinderen zijn dommer dan ze zouden moeten zijn omdat ons onderwijs ondermaats is, en dus laten we ze hele domme dingen doen, zodat ons onderwijs gewoon ondermaats kan blijven, en die kinderen lekker dom, of zo. Pubers kunnen en willen niet lezen, dus stoppen we maar helemaal met pubers lezen, want god (was een scharrel van Gerard Reve, red.) verhoede dat die stumpers iets moeten doen dat ze tegenstaat. Wat hebben we nou weer aan onze fiets hangen: Bibliotheek AanZet wil niet langer aanzetten tot lezen, maar probeert actief middelbare scholieren zo ver te krijgen computerspelletjes te spelen ipv boeken tot zich te nemen. Het blijkt te gaan om De reis om de wereld in tachtig dagen, een klassieker van Jules Verne waar een of andere duffe rode ui een gameversie van heeft gemaakt. "In het boek heb je hele lappen tekst en is het verhaal al honderd jaar hetzelfde," filosofeert hij. "De game maakt met de plaatjes, muziek en keuzevrijheid het verhaal toegankelijker. Het is vooral veel meer plezier dat we willen terugbrengen en stiekem zijn leerlingen dan heel veel aan het lezen." Ja dan kun je ze dus ook gewoon films laten kijken, of je kunt natuurlijk beginnen met iets minder suffe schrijvers dan Verne, om maar eens een zijstraat te noemen.