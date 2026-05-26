Bibliotheek wil boeken op middelbare scholen vervangen door games (??)
Foto: gelauwerd gameproducent
Onze kinderen zijn dommer dan ze zouden moeten zijn omdat ons onderwijs ondermaats is, en dus laten we ze hele domme dingen doen, zodat ons onderwijs gewoon ondermaats kan blijven, en die kinderen lekker dom, of zo. Pubers kunnen en willen niet lezen, dus stoppen we maar helemaal met
pubers lezen, want god (was een scharrel van Gerard Reve, red.) verhoede dat die stumpers iets moeten doen dat ze tegenstaat. Wat hebben we nou weer aan onze fiets hangen: Bibliotheek AanZet wil niet langer aanzetten tot lezen, maar probeert actief middelbare scholieren zo ver te krijgen computerspelletjes te spelen ipv boeken tot zich te nemen. Het blijkt te gaan om De reis om de wereld in tachtig dagen, een klassieker van Jules Verne waar een of andere duffe rode ui een gameversie van heeft gemaakt. "In het boek heb je hele lappen tekst en is het verhaal al honderd jaar hetzelfde," filosofeert hij. "De game maakt met de plaatjes, muziek en keuzevrijheid het verhaal toegankelijker. Het is vooral veel meer plezier dat we willen terugbrengen en stiekem zijn leerlingen dan heel veel aan het lezen." Ja dan kun je ze dus ook gewoon films laten kijken, of je kunt natuurlijk beginnen met iets minder suffe schrijvers dan Verne, om maar eens een zijstraat te noemen.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
De Nederlandse Literatuur onder Lieuwma en Lichtenbergs Loep
Literair StamCafé - LIVEBLOG IRAN HIERRR
Boekje gelezen. MAAR WAT WIL HERMAN KOCH HIER NOU MEE ZEGGEN?!?!
(dingen die je kunt hebben: pech, een slechte dag, een slecht huwelijk, schulden, problemen, kanker, een pesthumeur, een literatuuropvatting)
Cees Nootebom gestopt met schrijven
Grote schrijver, grote speler
Bindende kijktip. NPO-docu over schrijver des vaderlands Lale Gül
Hee geëngageerde literatuur, dat zullen linkse mensen vast leuk vinden
Verward Bluesky probeert te achterhalen wie of wat stemmenkanon Timmerfrans saboteerde
Van wie is het eigenlijk allemaal de schuld?
Adriaan van Dis in verzet tegen 'akelig mens' Marjolein Faber, oppert boekenstorm
O nee! De memoires van Marjolein Faber in de boekhandel! Wat nu? "Je steelt het en gooit het buiten op straat in de prullenbak," aldus Van Dis. "Betere optie: je scheurt een paar bladzijden uit het boek. Dan moet het exemplaar terug naar de uitgever."
Taliban verbieden door vrouwen geschreven boeken op Afghaanse universiteiten
Taliban bijna net zo erg als Donald Trump
ZOEKZOEK - De Bibliothecaire Stilteruimtemepper
WOLLA, STILTE AUB - IK ZIT HIER OSWALD SPENGLER TE LEZEN