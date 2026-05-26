GSTV. Gedwongen X verlaten in het Stamcafé

Iedereen een enkeltje BlueSky (als het aan ons aller topambtenaren ligt)

Ja weet je, X was veel leuker toen het nog Twitter heette, en het iets minder een clubhuis van rechts was, en iets meer een plek waar iedereen kwam en je dus van alles kon tegenkomen. Maar goed, lul met vingers Elon Musk kocht de tent, waarna een flink deel van links naar BlueSky vertrok en daar een eigen clubhuis uit de grond stampte. In tegenstelling tot wat men daar denkt lijkt BlueSky in weinig op het oude Twitter, maar is het steeds meer een perfecte spiegel van X aan het worden. En ja, natuurlijk zijn mensen die uit hun stekker gaan en andere mensen anoniem lastigvallen en bedreigen ontzettend triest en vervelend, maar daaromheen zitten heel veel mensen die X als primaire nieuws- en informatiebron gebruiken, en nu zijn wij weliswaar nooit communicatiemedewerker bij de overheid geweest maar het lijkt ons dat ook zij recht hebben op nieuws en informatie van het kabinet. De keuze is vrij eenvoudig: of je zanikt nooit meer over filterbubbels en echokamers, of je blijft als regering gewoon lekker op X. Fun fact: de reacties kun je ook uitzetten.

Tags: gstv, stamcafé, den haag vandaag
@Schots, scheef | 26-05-26 | 21:30 | 29 reacties

