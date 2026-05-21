Ons belastinggeld mocht weer even poseren bij de Koninklijke voorjaarsfotosessie en dat betekent natuurlijk weer een gezellig schooluitje voor de meest scherpe tak van het vaderlandse journaille: de royalty-verslaggevers. Iedereen hield het keurig netjes want voor je het weet sta je op een zwarte lijst, maar Annemarie de Klunder durfde zowaar even buiten het boekje te gaan. Die vroeg prinses Alexia - aanvankelijk voorzichtig - naar haar INNIGE CONTACT met zanger Antoon. Blijkt dus dat de royals daar helemaal niet op zaten te wachten en dus zei Alexia ook eigenlijk NIETS, maar dat Alexia NIETS zei is dan weer NIEUWS. Het hele Alexia-doet-Antoon-verhaal was tot vandaag overigens al weer maanden uit de lucht toen de zanger als single op een datingapp gespot was, maar misschien is dat juist wat de RVD wil dat je denkt! Het weerhoudt badpakcriticus Jeroen Snel er niet van om te concluderen: ALEXIA DOET ANTOON! Het bleef nog lang onrustig in sprookjesland.