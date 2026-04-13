Terwijl wij in het StamCafé rustig onze pintjes drinken, beleven onze royals vanavond het slaapfeestje van de eeuw in het Witte Huis. Om 01:00 Nederlandse tijd worden WimLex en Máxima door president Trump ontvangen, waarna ze gezellig gaan dineren (en premier Jetten ook aanschuift). Het vermoedelijke menu: 7 gangen McDonald's. Sinds het koningspaar de OranjeMan zelf liet logeren op Huis ten Bosch, zijn de Trumps en de Oranjes naar buiten toe good friends en Trump zou de twee dan ook persoonlijk hebben uitgenodigd om bij hoge uitzondering in het Witte Huis te overnachten. Allemaal erg spannend want - zoals u wellicht weet - is Trump semi-oorlog aan het voeren en is hij als het om die semi-oorlog (en een boel andere dingen) gaat nogal booswoest op het Europese continent. Welk Ruttiaans masterplan onze Brave Vorst in gedachten heeft om scheldkanonnades (of ongemakkelijke persmomenten) te ontwijken en de leider van de vrije wereld weer enigszins in te palmen, wie zal het zeggen? Misschien is bij het ochtendgloren de wereld (opnieuw) een andere wereld en zijn we weer dikke vriendjes met de Amerikanen. Misschien wordt het een complete ramp. Dat zien we wellicht allemaal morgenochtend. De grote vraag die rondzingt in ons café: Met welke wereldleider zou u de nacht willen doorbrengen?