Het werd ons al beloofd door de president van de vrije wereld maar nu is het 16.00 uur geweest en daarmee is het TIJD: de Straat van Hormuz is dicht, afgesloten, geblokkeerd, op slot, niet meer toegankelijk en closed. We leven in een andere wereld. Amerikaanse marineschepen hebben linten gespannen en laten alleen nog schepen die de Straat willen passeren door. Alles van en naar Iran krijgt een stopbord onder de neus gedouwd. Hoe Iran (militair) zal reageren op de blokkade blijft de grote vraag, maar waarschijnlijk zijn ze nergens toe in staat en hoopt Trump ze met hangende pootjes terug aan de onderhandelingstafel te krijgen. Heel veel merken we nog niet van de blokkade maar er is een aanzienlijke kans dat er toch confrontaties volgen in de komende periode. Iets om te blijven monitoren!

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk willen ondertussen een conferentie organiseren waarbij een soort 'Coalition of the Willing' moet worden opgetuigd die de vrije scheepvaart door de Straat zal bespoedigen. Nederland doet in ieder geval niet mee met de uitvoering van de Amerikaanse blokkade, tenzij Trump Jetten vanavond een pak op zijn broek geeft, maar of Nederland wel een bijdrage gaat leveren aan die coalition of the willing weten we mogelijk pas morgen, als wereldreiziger Jetten Downing Street 10 aandoet.

Ach, allemaal ruis natuurlijk, het voorprogramma op het avondprogramma. Het enige wat er vandaag namelijk toe doet is het bezoek van het koningspaar aan de Amerikaanse koning. De Oranjes op bezoek bij Orange man, dát is waar het om draait, en geen Rob de Wijk die dat nu nog tegenhoudt.

Tot dat glorieuze moment houden we de belangrijkste Straat van het moment in de gaten en gaan we snel weer live.

Update 17:10 - In Libanon zijn volgens de IDF 8 Israëlische militairen gewond geraakt bij een drone-aanval van Hezbollah. Geen van hen zwaargewond.

Update 17:22 - De IDF bevestigt ondertussen ook de dood van Yousef Ibrahim Mahmoud Beshiti, een hooggeplaatste Hamas-terrorist die bijdroeg aan een grote aanval op IDF-grondtroepen in Gaza. Hij zou vorige week zijn gedood bij een luchtaanval.

Update 17:24 - WSJ bevestigt dat de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz actief is. De blokkade bestaat uit zeker 15 Amerikaanse marineschepen.

Update 17:43 - Hee Trump heeft de post waarin hijzelf werd afgebeeld als Jezus Christus VERWIJDERD.

Update 18:10 - Volgens Axios hebben de VS tijdens de onderhandelingen in Pakistan een '20 jaar lange pauze' van de uraniumverrijking in Iran voorgesteld. "The United States suggested 20 years at a minimum with all kinds of other restrictions", aldus een Amerikaanse bron rond de onderhandelingen.

Update 18:45 - Trump beweert op TruthSocial dat er gisteren 34 schepen door de Straat van Hormuz zijn gevaren. Dat is behoorlijk afgerond naar boven, volgens data van Klper waren het er vier.