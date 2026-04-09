Rob de Wijk kennen we van de Nobelprijs voor de Vrede, maar wat-ie gisteravond allemaal zei bij Pauw & De Wit... Die gebruikte dus allemaal woorden, en u weet wie ook woorden, meer specifiek de woorden die Rob de Wijk sprak, gebruikte: Adolf Hitler. We trekken die nominatie subiet in. En Marcia Luyten, die uiteraard ook nooit verlegen zit om woorden, zat erbij te knikken - wat een doodziek stel! Hieronder hebben we de schuldige tekst van De Wijk helemaal uitgeschreven, zodat u zelf kunt lezen wat zich op NPO1 kon voltrekken, niets minder dan een ramp dus. Het is toch te hopen dat het koningspaar nooit meer ook maar denkt aan het uitnodigen van Rob de Wijk.

De woorden:

"Er (zei Hitler al, red.) is (Adolfs word exactly, red.) ook (pff, red.) nog (heftig, red.) zoiets (typisch Hitler, red.) als (nog zo een, red.) moraliteit (je hoort het hem zeggen, red.). Waarom (Adolf says what?, red.) zou (overduidelijk, red.) je (ziek, red.) een (ja ook dat woord, red.) koning (wilde Hitler nog zijn ook, red.) sturen (ja hèhè, red.) naar (naar Hitlerwoord, red.) een (wéér doen, red.) president (iets met leider en Duitsland, verdacht, red.) en (zo'n woord waarbij je meteen aan Hitler denkt, red.) hem (hemeltjelief, red.) daar (ist der Banhof?, red.) laten (kijk toch eens, red.) slapen (zei Hitler niet alleen, deed hij ook, red.) die (Duits woord: Hitlerwoord, red.) een (drie keer 'een', red.) hele (heel eng, red.) beschaving (holy shit hoor, red.) van (krankzinnig, red.) de (bingo, red.) aardbodem (niemand die bij P&De W die nu ingreep, red.) wil (mensenrechtenschending iemand?, red.) doen (zo kennen we Hitler dus, red.) verdwijnen (wow, gewoon wow, red.). Wat (inderdaad wat, red.) er (bekend van Hitler, red.) gebeurd (onmiskenbaar Adolf, red.) is (misschien nooit door Hitler gezegd, maar wel een naziwoord natuurlijk, red.)... dat (brr, red.) zijn (jemig, red.) teksten (kom op zeg, red.) geweest (Jezus, red.) van (rustig man, red.) Hitler (hmm, oké kan, red.), ik (Rob, red.) bedoel (en dan doen alsof je neus bloedt, red.), ik (Rob, red.) ben (- Hitler, red.) helemaal (weer een, red.) niet (zelfs met de intonatie van Hitler gezegd, red.) dol (zei Hitler altijd, red.) op (op Eva Braun zeker, red.) die (stop nou, red,) vergelijken (kolere hey, red,) maar (hij weet van geen ophouden, red.) dat (RUSTIG NOU, red.) is (we weten het, red.) wel (dit kan toch niet zomaar, red.) zo (en dat afsluiten met het meest Hitleriaanse woord van allemaal, bah, red.)."

Ter illustratie en om u te doen sidderen hebben we het maar eens vertaald, en als het dan nog niet tot u doordringt dat Rob de Wijk nooit, maar dan ook NOOIT meer door onze koning uitgenodigd mag worden, dan bent u onderdeel van het probleem of Duitser.

Rob das Viertel:

"Es gibt auch so etwas wie Moral. Warum sollte man einen König zu einem Präsidenten schicken und ihn dort übernachten lassen, der eine ganze Zivilisation auslöschen will? Was ist passiert … das waren Texte von Hitler. Ich meine, ich mag solche Vergleiche überhaupt nicht, aber so ist es nun mal."

Naar, heel naar.