Bizar. Nietsontziend kabinet-Jetten 1 wil rechtsstaat slopen door Rob de Wijk de mond te snoeren

Ja nee, als we daardoor van Rob de Wijk afkomen, laat die rechtsstaat ook maar zitten dan

Interessante take in de krant die vindt dat politici geen kritiek op journalisten mogen hebben: politici mogen geen kritiek op columnisten hebben. Was getekend, Rob de Wijk, aan wiens meningen er werkelijk geen ontkomen is, wat natuurlijk niet betekent dat iedereen ook zomaar meningen over zijn meningen mag hebben, want dat is vervelend voor Rob een flagrante schending van het internationaal recht een oorlogsmisdaad een aanval op de rechtsstaat. Vincent Karremans liet zich vorige week bij WNL enigszins laatdunkend uit over columnisten, en dan moet je net Rob hebben, die stormt gelijk met getrokken zwaard naar het front om het op te nemen voor zijn beroepsgroep, maar natuurlijk vooral voor hemzelf. Rob de Wijk gaat ontzettend gebukt onder terechte kritiek en wil graag dat die terechte kritiek met onmiddellijke ingang stopt. Verwarrend allemaal, zo'n man wiens meningen feiten zijn, maar wiens verhalen onzin, en dat je daar dan niets van mag zeggen.

Tags: rob de wijk, vincent karremans, alleen maar janken
@Schots, scheef | 17-04-26 | 13:55 | 103 reacties

