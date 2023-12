Ja tóch nog even over de peilingen. Eerst moesten de peilingen worden afgeschaft omdat de verkeerde partijen te groot werden in de peilingen, want het is prima als de PvdA en D66 groot zijn in de peilingen, maar als de PVV groot is in de peilingen zijn de peilingen stom. Toen moesten de peilingen in de week voor de verkiezingen afgeschaft worden, omdat de PVV won dankzij de peilingen en dus zijn ook die peilingen stom. En nu moeten de peilingen ná de verkiezingen ook maar afgeschaft worden omdat de peilingen laten zien dat PVV alleen maar groter wordt (in de peilingen). En dus is het nu 'stop de peilingen' want a) er zijn belangrijkere dingen in de wereld b) het is stemmingmakerij c) ze zijn zinloos, en dan is er ook nog de take dat peilingen alleen maar in stand gehouden worden door de peilingbureaus omdat de mensen van Ipsos er miljonair van worden. Vooral reden A is natuurlijk weer compleet debiel, maar u kent Rob de Wijk dan ook als de vrijheidsbeknottende griezel die reeds in 2008 opriep om Geert Wilders de mond te snoeren. Derhalve hieronder een juridisch bindende PEILING over Rob de Wijk.