Er is ook goed nieuws. Zo lazen wij vandaag op de site van onze vrienden van de Raad voor de Journalistiek dat professor Rob de Wijk, graag geziene en gesubsidieerde talkshowgast die voortdurend wordt gebeld door redacteuren die het verschil niet weten tussen een B2 en Vlugge Japie, "dagelijks" wordt "aangesproken" op dit artikel in de Volkskrant dat vraagtekens zet bij zijn bewering dat hij als een van de weinigen wist waar Osama Bin Laden zich schuilhield (GS-loltopic over die bewering uit 2011 (!) HIERRRR).

Nou weten we niet zeker of Rob de Wijk (die trouwens een hele knappe vriendin heeft maar die kennen jullie niet, ze woont in een andere stad) wel echt dagelijks op dit artikel wordt aangesproken, want dingen die Rob de Wijk beweert moet je altijd met een korreltje zout nemen. Zo beweert Rob de Wijk namelijk al jaren dat hij al als een van de weinigen wist waar Osama Bin Laden zich schuilhield, maar nu concludeert de Raad voor de Journalistiek: "de conclusie van de Volkskrant dat het verhaal van klager (Rob de Wijk dus, GS) ‘vol ongerijmdheden’ zit, wordt voldoende ondersteund door de informatie in het artikel,". Oftewel: niet zo zeuren ome Rob! Om deze uitspraak te vieren, na de breek wat extra leuke citaten uit het artikel dat de bronnen op adequate wijze weergeeft, waar Rob de Wijk dus dagelijks op wordt aangesproken. Of nou ja, dagelijks. Misschien dagelijks. Of af en toe of zo. Meer zo nu en dan eigenlijk. Best wel vaak in ieder geval.