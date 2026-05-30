Een vrouw achter het stuur is bloed aan de muur! Nee grapje he, geen bloed aan de muur. Soms ook aan de lantaarnpaal, vangrail, winkelpui, enz. Welnu, vroeger noemden we verkeershufters gewoon verkeershufters, tegenwoordig zijn 'motor-, scooter- en fatbikerijders' die in Amsterdam Nieuw-West (lol) door de buurt scheuren onderdeel van het parapluprobleem manosphere. Ter info, de NOS noemt manosphere: "Een verzameling vrouwonvriendelijke sites, blogs en socialemedia-accounts van mannen die machogedrag, antifeministische, vrouwonvriendelijke en seksistische opvattingen promoten." Eigenlijk een beetje NOS Studio Sport dus! Enniewee, een buurtbewoner in Het Parool over de Pieter Calandlaan: "In deze buurt heerst de manosphere: het verkeer wordt geterroriseerd door mannen en jongetjes die raggen, die gewoon om verkeersdrempels heen rijden en je uitlachen als je er iets van zegt." Straatintimidatie? Manosphere! Plattelandsjongeren zijn zichzelf? Manosphere! Conservatief geluid in het klaslokaal? Manosphere! Nicotineverslaving? Manosphere! Verkeershufters? Manosphere! Mannen! En jongetjes. MANOSPHERE.