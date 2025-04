Dit hadden de scenaristen van Adolescence even over het hoofd gezien maar er waart een spook door de manosphere: nicotinezakjes. Die zijn namelijk 'een vaste accessoire' bij conservatieve kerels, 'een echt identiteitsding'. Althans, dat lezen we in de Volkskrant, opgetekend door oorspronkelijk denker Doortje Smithuijsen, die het op haar beurt weer heeft overgeschreven uit The New York Times. Enerzijds goed nieuws want als al die toxische 13-jarigen zich doodsnussen kunnen ze ook geen meisjes meer neersteken, anderzijds, jezus christus Volkskrant, niet echt een trendbreuk dit, google de volgende keer lekker zelf anders.