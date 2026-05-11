Ja het is allemaal weer heel erg gesteld met mannen. Dit weekend periodiek groots uitgepakt door de NOS, en vandaag weer door de Volkskrant. Boeit allemaal niet wat er staat want er staat precies hetzelfde als alle vorige keren, en ook toen was het enige leerzame dat er verzwegen wordt dat Andrew Tate zich tot de islam heeft bekeerd.

Maar laten we het voor de verandering eens over vrouwen hebben. Ten eerste is heel woke natuurlijk een ten diepste vrouwelijk fenomeen. Waar fascisme als viering van brute kracht en uniformiteit de toxisch mannelijke polariteit vertolkt, zo vertolkt woke als viering van handicap en multipliciteit de toxisich vrouwelijke polariteit. Zodoende leven we ook helemaal niet in een patriarchaat, want instituties - media, rechtspraak, onderwijs, de kunstsector, de GGZ en grensbewaking - zijn in daadwerkelijke of psychologische zin juist matriarchaten.

En gemiddeld genomen, wie radicaliseert hier nou eigenlijk? Een nieuw onderzoek onder 2.000 Britten tussen de 18 en 30 jaar oud in opdracht The New Statesman toont aan dat - in tegenstelling tot het beeld dat talloze artikelen over de Manosphere schetsen - vrouwen juist een veel vijandiger beeld van mannen hebben, dan mannen van vrouwen:

"Gen Z women are more left wing than their male peers when it comes to politics and economics. This generation of women is also (...) substantially more negative towards men than the men are towards women. Seventy-two per cent of men under 30 say they have a positive view of the opposite gender, compared with just 50 per cent of women of the same age. Thirty-eight per cent of men say they feel “very positively” towards women, while only 18 per cent of women say the same about men. This trend is particularly pronounced among women under 25, of whom just 35 per cent feel positively towards men. Men of this generation overwhelmingly think that they are understood by women and can trust members of the opposite gender, whereas women report much lower scores on both questions."

Nog zoiets dan, linkse jonge vrouwen zijn ook véél minder tolerant voor mannen met andere politieke opvattingen over immigratie, Israël, Trump en 'social justice' in de bredere zin:

"One in four young women say that their partner having different political views to them would be a red flag in a relationship. However, on particular political issues, women’s stance is more hard-line. Six in ten say they would find it difficult to date someone who disagreed with them on the Palestine/Israel conflict, or who did not share their views on Donald Trump. Seventy-four per cent say they’d find it difficult to be in a relationship with someone who did not share their views about social justice. Young women are also more likely than young men to say that they would not have a relationship with someone who disagreed with them over immigration."

Het zal inmiddels weinig verrassen maar jonge vrouwen zijn dus ook positiever over COMMUNISME dan kapitalisme:

"Men of this generation are substantially more positive about capitalism (net +28), whereas women view it (+2) substantially less favourably than communism (+11)."

In het verlengde daarvan hekelen vrouwen de natiestaat en nationale identiteit ook veel meer dan mannen:

"Gen Z women are significantly less likely to say they are proud to call themselves British than Gen Z men (53 per cent compared with 68 per cent). Perhaps this is because young men in Britain strongly do not think the country is racist (29 per cent to 57 per cent), while women (43 per cent to 38 per cent) think it is. The divide is similar on the question of whether the UK is sexist."

Kortom, Britse onderzoeksresultaten die volledig in lijn zijn met onderzoeken naar Amerikaanse jonge vrouwen, en er is geen enkele reden om aan te nemen dat Nederlandse vrouwen en in de rest van continentaal West-Europa hier heel veel van verschillen.

De reden dat Louis Theroux geen spannende docu kan maken over de Femosphere, is dat de Femosphere gewoon de institutionele leidcultuur is.

Naschrift 12:51 - Een Europa-breed onderzoek door de University of Vienna lijkt te bevestigen dat jonge vrouwen uit 13 Europese landen waaronder Nederland in politiek opzicht nagenoeg identiek zijn aan Britse en Amerikaans jonge vrouwen: "Younger women are substantially more progressive on LGBTQ+ support and more left leaning in their ideological self-placement than their male peers (...) Overall, the findings indicate that the modern gender gap is primarily driven by shifts among young women toward the left, rather than by changes among young men." Nogmaals, wie radicaliseert hier nou?