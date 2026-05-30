De afzichtelijke veganisten van Groen in Vlaanderstan lieten zich ooit fotograferen met een enorm spandoek met de tekst Fijne Offerfeest , en dat leidde tot hilarische reacties vanwege de taalfout.

Dhimmi Halsema (ik schrijf nooit Halalsema, want dat bekt gewoon niet lekker) feliciteerde de vijfde colonne van Wokum uiteraard met met het jaarlijkse bloedbad, en Annabel Nanninga twiette : Burgemeester Halsema van GroenLinks-clowntown Amsterdam waar vleesreclames verboden zijn, wenst moslims een fijn slachtfeest. Maar natuurlijk.

6 procent van de Nederlandse bevolking is mohammedaan, maar als ik de media mag geloven doet heel Nederland mee aan het vrolijke slachtfeest (en niet te vergeten aan de ramadan). De krantjes van de Belgen, Eenvandaag, het Jeugdjournaal en het Grote Mensen Journaal in Makkelijk Taal staan ieder jaar weer in de rij om te brullen dat het een jofel, hip, spiritueel feest is, vergelijkbaar met het hindoestaanse holi hagwa (het festival van de kleuren).

Ieder jaar worden er in het kader van het mohammedaanse slachtfeest wereldwijd ongeveer 50 miljoen schapen, geiten, runderen en kamelen aan Allah geofferd, een bloederig ritueel à la manière du Prophète. Ik vind dat offer ietwat overdreven en zou een paar hilarische grappen kunnen maken over de onverzadigbare eetlust van de Hemelse Pottenbakker, maar ik volsta met de tegeltjeswijsheid die bekend is geworden door onder anderen Christopher Hitchens: blasphemy is a victimless crime.

Uiteraard liep Trouw, de foutste krant van Nederland, voorop met de promotie van het weerzinwekkende bloedbad. De kop op de voorpagina van het vod: Meer dan schapen slachten: dit is de spirituele betekenis van het Offerfeest. En dan: “Eigenlijk doet de naam ‘Offerfeest’ de betekenis van het islamitische feest tekort. Het doet al snel denken aan schapen of slachten, maar het gaat om veel meer, zeggen theoloog Mohamed Ajouaou en islamitisch geestelijk verzorger Aynur Kus Bilgiç. Voor Aynur Kus Bilgiç draait het Offerfeest in de eerste plaats om verbondenheid. Maar het gaat ook om bewust leven, zegt ze. “Het gaat om de manier waarop je je verhoudt tot andere mensen, maar ook tot dieren en de natuur. Daar hoort ook verantwoordelijkheid bij.”

Salafist Achmed Marcouch, tevens burgervader van Arnhem, schrijft hetzelfde op De Joop, het bulletin voor steuntrekkend Nederland, met de uitnodigende kop Het Offerfeest gaat uiteindelijk niet alleen over offeren van een schaap of lammetje. En dan: Hoe wij omgaan met dieren zegt iets over onze beschaving én over onze spiritualiteit. De Profeet Mohammed ﷺ zei: “Allah heeft voorschreven dat alles met zorgvuldigheid en barmhartigheid gebeurt.” Ook tegenover dieren is respect, zorgvuldigheid en het voorkomen van onnodig leed een religieuze opdracht.”

In mijn briefwisseling met Eus (voordat hij bekend werd) schreef ik: Waarom houden moslims toch niet van dieren, behalve dan een schaap of geit in het pannetje, of voor een goede beurt op vrijdag, na het moskeebezoek? Ja, Burak, het paard van de profeet Mohammed is heilig, maar die heeft nooit bestaan, dus had hij net zo goed op een eenhoorn naar de hemel op en neer kunnen vliegen. Jij bent gewoon bang voor honden, dat heb je meegekregen uit jouw cultuur.

Nu moet ik toegeven dat de wilde honden in Turkije bijzonder vals zijn en door een simpele beet kan je maanden in een onmogelijk vies hotel tussen de lepralijders liggen te creperen, ergens in Anatolië – “bakermat van onze beschaving”.

De reacties van de reaguurders van de Joop onder de salafistische propaganda van Marcouch waren niet mis en dat is precies waar de georganiseerde huwelijk tussen de carnivore mohammedanen en woke, veganistische non-binaire wajongers spaak loopt.

Een paar reacties:

Wat mensen aan fratsen van de diverse religieuze sektes uithalen moeten ze vooral achter de eigen voordeur/kring houden en bespreken. En dat geldt al helemaal voor burgemeesters.

Het gaat om het onverdoofd slachten. En dat is niet meer van deze tijd. En is ook niet te verdedigen.

Jammer dat de moslims de Koran letterlijk nemen. In de tijd van de profeet was de voorgeschreven wijze van slachten de minst slechte methode. Uit respect voor het dier moet er zelfs een gebed opgezegd worden. Inmiddels zijn we 1000 jaar verder en zijn er nog minder slechte methoden, maar die mogen niet gebruikt worden omdat die in de tijd dat de Koran werd geschreven nog niet bestonden.

"Hoe wij omgaan met dieren zegt iets over onze beschaving én over onze spiritualiteit. " Laten ze eens stoppen met deze middeleeuwse kleinburgerlijke gruwelijke rituelen en leven in het heden.

Maar de Joop had die dag nog een mohammedaanse promo voor het slachtfeest, en wel door de knettergekke huismuzelman Shervin Nekuee. De kop van de Iraanse woordendiarree was heel verrassend: Voorbij het slachten: de mystieke betekenis van het Offerfeest.

De flapdrol eindigt zijn preek met: Het Offerfeest gaat niet over dat schaap, maar over waartoe jij en ik als stervelingen in staat zijn – als we het maar inzien: een reflectie worden van het eeuwige.

Donder toch op met je mystieke betekenis van dat massaker, mafkees! Ieder jaar worden er 50 miljoen beesten geslacht ter ere van een verzonnen opperwezen. Pfffff…!

En toen plofte het AD op mijn deurmat en stond er op de voorpagina.:Moslims vieren vandaag Offerfeest: zo feliciteer je iemand op de juiste manier met Eid al Adha.

En dan: Tijdens het Offerfeest, een van de belangrijkste islamitische feestdagen, staan compassie, soberheid en het delen met anderen centraal. In Nederland vieren veel moslims het vier dagen durende feest, maar hoe feliciteer je iemand op deze dag op de juiste manier?

Voor mensen die niet bekend zijn met de feestdag, kan het misschien gek aanvoelen om iemand die Eid al Adha viert te feliciteren. „Mensen zijn vaak bang om het verkeerde te zeggen’’, legt Uzun uit. „Maar het is eigenlijk niet zo anders dan een paasontbijt, alleen dan zonder de gekleurde eieren.’’

De massamoord op 50 miljoen onschuldige beessies is een soort paasontbijt. Het moet niet gekker worden, zeg…!

Aaaaargh!

Gelukkig was er ook nog een kritische noot ten aanzien van de massaslachting voor een god die niet bestaat en zeker geen 50 miljoen beesten voor zijn/hun ontbijt hoeft. Eva De Vor van Reporters Online schreef: "De compassie met religieuze minderheden is bij de Partij voor de Dieren kennelijk groter dan de compassie met dieren. Dat verklaart ook het eindeloze getalm. Het wetsvoorstel is daarnaast ook niet beperkt tot alleen dit onderwerp. Het is een samenraapsel geworden van allerlei geboden en verboden die geen enkel verband hebben met afschaffing van religieuze uitzonderingen. Tienduizenden dieren kunnen nog steeds in Nederland onverdoofd worden ‘geofferd’ tijdens een jaarlijks terugkerend islamitisch feest. Het NVWA vraagt melding te doen van illegale slacht en zegt extra controles te houden op de slachthuizen. Wilt u een dier laten slachten voor het Offerfeest? De NVWA wijdt er een hele pagina aan en vertelt u de regels. Welnee, islamisering bestaat niet. De uitoefening van religie, welke dan ook, zou moeten eindigen daar waar het pijnigen van dieren begint. Geen uitzonderingen. We leven niet meer in de Middeleeuwen."

In mijn kerstcolumn in de Volkskrant schreef ik: "Tevens eis ik een verbod op het Slachtfeest en op het Suikerfeest. Ik kan niet tegen dierenmishandeling en obese kindertjes volproppen met zoete troep vind ik walgelijk. Mijn pleidooi voor het afschaffen van de feestdagen is een uitgesproken progressief standpunt, waarmee ik mij in het kamp van de cultuurmarxisten schaar. Dat wat verbindt, is belangrijker dan dat wat verdeelt. Professor Wekker, Zwarte Piet, Jeruzalem als eeuwige en ondeelbare hoofdstad van Israël, Trump, gendervrije toiletten: het zijn voor mij faits divers. Zo, en nu even een gezinsdoos haldol inslaan voor de feestdagen. Boas festas!"

P.s. Wat is die islamisering dan? Nou, dit, in het vodje De Morgen. Nadat werkelijk alle blaadjes van de DPG de voorpagina's openden met de manosfeer (extreem-rechts blank is de boosdoener) komt Tom Lanoye, de Albert Mol van Vlaanderen, ook nog even schaamteloos de islam verdedigen. Wat heeft de CEO van de islam eigenlijk wel uitgevonden?