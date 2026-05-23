achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Politie deelt herkenbare beelden van hardnekkige winkeldief. De Stentor maakt dief onherkenbaar

Het is wat met de journalistieke principes van DPG-blaadjes

De winkeldief

winkeldief deventer

De winkeldief volgens de Stentor

winkeldief deventer

Een of andere schooier is al maanden bezig met het bestelen van supermarkten in Deventer. De ondernemers zijn er wel klaar mee en de politie is er ook klaar mee, dus zijn er herkenbare beelden online gegooid. Is gewoon nieuws en belangrijk ook, want die gozer wil je niet in je shop hebben, en hij moet opgepakt worden. Daar is BEREIK voor nodig. Gaat de plaatselijke DPG-bode de Stentor helemaal Code van Bordeaux op die politiefoto: "Alleen in uitzonderlijke gevallen – bijvoorbeeld bij een ernstig gevaar voor de maatschappij of een specifieke dreiging – brengen wij verdachten herkenbaar in beeld. Iedereen heeft recht op privacy, ook wie wordt verdacht van een misdrijf. Als journalisten laten wij dat zwaar wegen, zeker in het huidige tijdperk waarin het vrijwel onmogelijk is om eenmaal gepubliceerde gegevens ongedaan te maken." En dus krijgt de politiefoto waar een dader herkenbaar op te zien is een blur van een lokaal medium omdat de dader niet herkenbaar te zien mag zijn, vanwege, nou ja, morele journalistieke principes ofzo. Wat is dat toch met die maffe DPG-kranten?

Gelukkig is er RTV OOST

Tags: winkeldief, stentor, dpg
@Mosterd | 23-05-26 | 12:00 | 135 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Twee miljard omzet voor medialandverschralend Belgenbedrijf DPG - de titels

Wat krijgen we eigenlijk voor die twee miljard, behalve journalisten en stukjestikkers die als een hergebruikte citroen worden uitgeknepen door Belgische mediamiljardairs?

@Mosterd | 01-04-26 | 19:33 | 68 reacties

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.