Vaak kukelen goede voetballers na hun profcarrière in een zwart gat en worden dan matige trainers of analisten, maar Ryan Babel was geen goede voetballer dus die is wat anders gaan doen. Ryan Babel leerde zichzelf in het tweede van Ajax ooit in korte tijd het heupschot van een Argentijnse teamgenoot aan, en bleek vervolgens helemaal niet meer normaal te kunnen schieten, laat staan op doel. Daarvan is hem in ieder geval bijgebleven dat je verschrikkelijk snel dingen kunt leren, en dus gaat hij het onderwijs de online fintech advies-wereld in. Ryan Babel heeft namelijk een godsvermogen verdient verdiend met voetballen, hoewel hij zelden drie keer op rij een goede wedstrijd speelde en op kritieke momenten altijd door het ijs zakte. Van zo iemand financieel advies aannemen is toch een beetje als versiertips krijgen van iemand die zijn of haar bakkes volledig heeft laten verbouwen, maar goed. Ryan Babel is hier om de mensen te leren dat geld verdienen eigenlijk best makkelijk is (kuch), maar geld behouden juist moeilijk, om nog maar te zwijgen over vermogen opbouwen. Zijn advies: investeer in Dubai. Nou, dankjewel Ryan, gaan we meteen doen.