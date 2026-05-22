Stap in amigos we gaan handelen met Mexico
Mexihieeeeeeeeeeeecoooo
Holaaaa señores, señoras en henhunnos. Heel erg buenos nieuwsos heden dios voor Europa. Na Australië, India en de Mercosurlanden in Zuid-Amerika zet Ursula(cucaracha) von der Leyen vandaag een handtekening onder een nieuwe GROTE HANDELSDEAL en wel met het altijd gezellige Mexico. Dat worden heerlijk goedkope taco's, burrito's en natuurlijk MEXICANO'S voor ons en heerlijk goedkope Goudse kaas, bratwurst en andere dingen die er niet hetzelfde uitzien voor en na consumptie voor Mexico. Daarnaast is het goed nieuws voor de importeurs van fluoriet, bismut en antimoon en dat is maar goed ook, want wij zeggen altijd: een dag zonder fluoriet, bismut en antimoon is een dag niet geleefd. Kortom, grandes fiesta por alle partidos. ARRIBAAAA!
