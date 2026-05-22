We eisen de nacht op, we eisen de ochtend op, we eisen de middag op, niet alle mannen maar wel altijd mannen, we hebben een mannenprobleem, meer aandacht voor de veiligheid van vrouwen is belangrijk, de man is de tegenstander van de vrouw, meer mannen moeten zich uitspreken over dit probleem, mannen mannen mannen, altijd mannen, mannen onderdeel maken van het gesprek over geweld tegen vrouwen, je kunt geen emancipatievraagstuk oplossen zonder mannen en jongens, mannen met elkaar in gesprek laten gaan over hun ideeën over mannelijkheid, hopelijk spreken meer mannen zich uit, we moeten erkennen dat veruit de meeste daders mannen zijn, voedingsbodem van mannelijk geweld, mannen, MANNEN kunnen het verschil maken, mannen mannen mannen. ZOEK DEZE MAN!