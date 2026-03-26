Twee belangrijke conclusies na dag 1 van het hoger beroep tegen Ali B., die in eerste aanleg werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens verkrachting en aanranding. 1: het is, als we Ali B. mogen geloven, eigenlijk allemaal de schuld van de vrouwen. Niet van Ali B., want Ali B. is een puur en zuiver persoon en hij zou zoiets gemeens nooit doen. Hij gaat wel heel erg veel vreemd en hij steekt zijn piemel (daarover later meer) in alles met een hartslag, maar DIE VROUWEN, zij zijn de duivels. Niet Ali B., want Ali B. zielig, een slachtoffer, onheus bejegend, te hard aangepakt en wat dies meer zij. Boehoehoe Ali B. is zielig, Ali B. is een slachtoffer, Ali B. mag verdrietig zijn want Ali B. is zielig, boehoehoe, Ali B. Ali B. is onschuldig, de vrouwen zijn heksen, want zij hebben Ali B. aangevallen terwijl die arme Ali B. gewoon zijn piemel wilde gebruiken. Wat een precedent voor andere vrouwen joh. 2: over die piemel gesproken. De piemel van Ali B. is heel recht. Sommige piemels zijn krom, andere piemels zijn heel krom, dan zijn er piemels die een beetje recht zijn, maar die van Ali B. is een bijzonder geval. De piemel van Ali B. is namelijk 'heel recht'. Volgens de advocaat van Ali B. zijn de meeste stijve piemels 'recht'. Maar die van Ali B. is dus 'heel' recht. Ali B. heeft een heel rechte piemel. Niet gewoon recht, maar HEEL recht. Hieronder nóg een foto van de persoon met een heel rechte piemel. Vandaag: requisitoir en strafeis van het Openbaar Ministerie. Zo meer.

Update - OM: Naomi is eerst aangerand, daarna verkracht

Update - OM: onvoldoende bewijs voor aanranding van Jill Helena. De overtuiging is er wel, maar wettig bewijs niet. Dus voor die zaak eist het OM vrijspraak

Update - OM vindt verkrachting van Ellen ten Damme bewezen. In 2024 werd Ali veroordeeld voor 'aanranding', maar het OM zet nu dus in op verkrachting

Update - Het OM eist een onvoorwaardelijke celstraf van 30 maanden. In eerste aanleg werd 36 maanden (3 jaar) geëist. Dat is nu minder, omdat de aanranding van Jill Helena volgens het OM niet bewezen kan worden

Update - Terugkijkframentje: Saskia Belleman bij WNL over VICTIM BLAMING. "Toekomstige zedenslachtoffers zullen nog wel drie keer nadenken voordat ze naar de politie stappen." Ali B. is gewoon een lul met vingers. Een heel rechte lul met vingers