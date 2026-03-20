De politie is op zoek naar meer vrouwen die zijn aangerand door een 25-jarige man die verdacht wordt van vier aanrandingen in de omgeving van het Kralingse Bos en in de wijk Feijenoord in Rotterdam-Zuid. "De verdachte heeft een donkere huidskleur en verplaatst zich op een fiets met een gekleurd voorwiel. Hij droeg bij het incident op 7 maart en bij zijn aanhouding op 18 maart een zonnebril en had een koerierstas op zijn rug." Dan denkt u: mooi dat hij is aangehouden. Maar nou komt ie. "De verdachte is in december 2025 aangehouden op verdenking van het aanranden van drie verschillende hardlopende vrouwen in Rotterdam-Zuid."

Hee. Wacht. In december aangehouden voor drie aanrandingen. En hij heeft in maart opnieuw iemand aangerand. Dat kan toch niet? "De verdachte is toen opgepakt en voorgeleid aan de rechter-commissaris." Ah. De rechtsstaat. Bedoeld om vrouwen te beschermen tegen aanranders natuurlijk. "Hij heeft toen vastgezeten, maar mocht onder voorwaarden zijn proces op vrije voeten afwachten." Ho. Wacht. "De man is afgelopen woensdag 18 maart opnieuw aangehouden op verdenking van een aanranding die op 7 maart plaatsvond. Wederom ging het om een hardlopende vrouw."

Je verwacht het niet. Iemand die drie hardlopende vrouwen aanrandt en wordt vrijgelaten, en daarna een vierde vrouw aanrandt. Ongelofelijk. What are the odds. Drie hoeraatjes voor de rechtsstaat.