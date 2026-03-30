[LIVEBLOG IRAN HIER]

De eerste twee dagen van het hoger beroep tegen Ali B. bestonden uit janken, zeiken, klagen, jammeren, zaniken, zeuren, treuren en een rechte piemel. Vandaag, de derde dag van het hoger beroep met op het programma de repliek, dupliek en Het Laatste Woord, mogen we ons dus verheugen op andermaal een potje janken, zeiken, klagen, jammeren, zaniken, zeuren, treuren en een rechte piemel. Daar heeft iedereen ontiegelijk veel zin in, omdat Ali B. zo'n lieve mensenvriend is. O nee, de in eerste aanleg veroordeelde verkrachter (meer details hier), is een tijger die zich op zitting als een kat gedraagt, of een slang die zich voor een worm houdt, in ieder geval doet hij het voorkomen alsof HIJ het slachtoffer is. En dat is dus niet zo, hij is het roofdier in dezen. Vandaar dat het Openbaar Ministerie 30 maanden onvoorwaardelijke celstraf eist. Daar mag Ali B. aan het eind van de zitting zijn laatste woordje over spreken. NORMAAL GESPROKEN. Want er zijn direct ontwikkelingen, zo meldt Saskia Belleman: "Het lijkt erop dat zich 1 of 2 nieuwe getuigen hebben gemeld. We weten niet wie dat zijn en wat ze kunnen vertellen, maar het hof moet beslissen of de getuigen worden gehoord." Nu is het dus nog maar de vraag of we zijn Laatste Woord met diep berouw, spijt, empathie en introspectie vandaag nog wel te horen krijgen. Later meer.

Update 09:10 - De advocaat van Ali B. Swier heeft na het pleidooi gevraagd om de ex-vriend/manager Ellinger van Ellen ten Damme te mogen horen als getuige. De tweede nieuwe getuige is een vriendin van Ten Damme, die destijds met Ellinger zou hebben gesproken over wat er was gebeurd.

Update 09:15 - De rechter wil de getuigen achter gesloten deuren horen en de zaak wel vandaag afronden. Krijgen we toch nog Ali's Laatste Woord!

Update 09:28 - Bart Swier heeft ook nog een foto ingebracht van de slaapkamer waar Ellen ten Damme destijds in Marokko sliep. Het OM verzet zich hiertegen, dus gaat het hof even in beraad.

Update 09:49 - De nieuwe getuigen worden achter gesloten deuren gehoord, omdat alle betrokkenen bij deze zaak 'nogal wat over zich heen krijgen'.