Daar is dan het definitieve signaal naar Poetin dat er met ons NIET TE FUKKEN valt. Onze eigenste koonegin Máxima heeft haar basistraining bij de reserves afgerond en heeft daarom haar BARET verdiend. Op de militairenmuts prijkt een GOUDEN LEEUW op een rode achtergrond, ook wel 'het teken van de grote of generale staf' (hihi grote staf). Betekent dus dat onze vorstin tussen alle vorstinnendingen door heeft leren marcheren, tijgeren, patrouilleren, posten, kompaslezen, wondverbinden, poepkuilgraven en uiteraard SCHIETEN. (Dat met die uzi bij 't Harde was een beetje dom.) Betekent eveneens dat, met meerdere opgeleide reservisten in het gezin, het Koninklijke zooitje niet meer bij het vallen van de eerste de beste vijandelijke knalerwt ophoepelt naar Engeland. Onze koningin gaat gewoon voor ons in de loopgraaf liggen. Toch??