BEELDEN - Grote fik bij militair oefenterrein 't Harde
PANG PANG GAAT FOUT
Er wordt natuurlijk met de nieuwe defensiebudgetten behoorlijk wat afgeknald door Onze Jongens maar dan kan er dus ook wel een keertje iets misgaan. Of het komt door een rokende militair, rondvliegende munitie of een konijn met terroristische motieven weten we uiteraard niet, maar er woedt dus een behoorlijk grote brand op het militaire oefenterrein bij 't Harde. Dat leidt tot vlammen alsook een ENORME rookwolk en een NL-Alert in de wijde omgeving. De brand is al enkele uren aan de gang en blijft zich uitbreiden, zoals branden in gortdroge natuurgebieden dat doen. Inmiddels zijn ook verschillende wegen rond het gebied afgesloten, waaronder de A28. Nog niet duidelijk wat het betekent voor de paar miljoen recreanten in de omgeving. Rook- en fikbeelden na de breek.
UPDATE 14:47 - Vuurgeur tot in Amsterdam te zien en ruiken. 200 brandweerlieden en 3 helikopters aan het werk. Ook Chinook van defensie ingezet.
UPDATE 14:55 - Waar we eerder schreven over een 'behoorlijk grote brand' mag volgens de Landelijk Coördinator Natuurbrandbeheersing staan 'uitzonderlijk grote brand', meldt hij bij De Stentor. Nu ook NL Alert in provincie Utrecht en delen van Noord-Holland
UPDATE 15:56 - De brand ontstond tijdens een oefening op het schietterrein. "Maar of de brand ook veroorzaakt is door de oefening is nog niet bekend. Daar doet de marechaussee onderzoek naar." Kan dus nog gewoon een konijn zijn geweest.
ik woon er vlakbij, dit zijn beelden ter plekke pic.twitter.com/5wj9bSl5rC— DON (@Don74NL) April 29, 2026
Vandaag ondersteunt de crew van een van onze #Chinook #transporthelikopters bij een natuurbrand op ASK 't Harde @gem_Elburg. De crew maakt gebruik van een Bambi Bucket om grote hoeveelheden water te droppen boven het vuur #FBO #watvliegter pic.twitter.com/6Fs3EQROHf— DHC Luchtmacht (@dhcluchtmacht) April 29, 2026
Zicht vanaf Zwolle, ingezonden via de mail
Tevens toegestuurd: het zicht vanaf Nijkerk
Het zicht vanaf Biddinghuizen, Flevoland
Nu wordt het natuurlijk pas echt een probleem!
Rook boven Amsterdam. pic.twitter.com/xGpkgV0yZ7— Rob Hoeijmakers (@robhoeij) April 29, 2026
