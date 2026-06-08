H4ck0rs zijn slimme jongens en dat terwijl je voor het penetreren van de digitale infrastructuur van veel dingen in dit land helemaal niet zo'n slimme jongen hoeft te zijn. Nu heb je natuurlijk ook luie h4ck0rs die niet zelf op zoek willen naar braakliggende gevoelige data en persoonsgegevens, maar dan heb je gelukkig nog onderzoeksjournalisten van RTL Nieuws die je gewoon aanwijzen waar je kunt toeslaan. Vandaag in de aanbieding: bewindvoerders. Die opereren volgens RTL in een luilekkerland voor cybercriminelen, vol oude mailboxen en websites waarvan de domeinnaam is verlopen (bewindvoerders zijn zuunige types dus een tientje per jaar is ook veel gevraagd, red.) waardoor iedereen die dat ook maar een beetje wil toegang kan krijgen tot de gegevens van cliënten. Adressen, schulden, medische gegevens: de keuze is reuze. Die klanten zijn vaal volkomen labiel en al helemaal als het om de centen gaat, dus 1 mailtje met 'klik hier voor gratis geld' en tel uit je winst. Staat u nou zelf zelf onder bewind en wilt u van al het gezeik af zijn? Geen idee of dat ook kan, maar doe vooral uw best. Thanks RTL Nieuws en veel plezier cyberboeven!