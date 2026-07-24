Wat. Cybercriminelen hacken THIALF
Ok hoeveel losgeld IJS je haha
Cybercriminelen zijn misschien nerds maar ze zijn meedogenloos. IJSKOUD zelfs. H4ck0rs hebben Thialf in Heerenveen, Olympische wedstrijdlocatie in 2030, even flink door het ijs laten zakken qua cyberveiligeid. Medewerkers kunnen niet bij hun eigen systemen en "interne documenten, informatie van medewerkers, financiële contracten en andere gevoelige data" dreigen op straat te worden geflikkerd. Of de privacy van mensen die ooit een kaartje voor het schaatsen gekocht hebben zich ook op glad ijs bevindt, is onbekend. Het zou het werk zijn van hackgroep The Gentleman, gasten die goed beslagen ten ijs komen en eerder al 9 andere Nederlandse instellingen digitaal wisten te gijzelen. Ze eisen binnen 10 dagen losgeld en, vermoedelijk, een schaatspak dat gedragen is door Jutta Leerdam. Thialf laat weten het ijs inmiddels te hebben gebroken met de cybercriminelen.
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