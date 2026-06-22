We onderbreken heel eventjes de Oranjekoorts voor andersoortige sportpret, dit wegens het besluit van het IOC om de OLUMPISCHE WINTERSPELEN van 2030 naar FRIESLAND te halen. Officieel is Frankrijk aangewezen als gastland en gebeurt het langlaufen, rodelen, freestyle-snowboarden en alle andere dingen waar Nederland slecht in is in de Alpen. Een probleem echter: die rare Fransen hebben helemaal geen schaatshal. Dus wat doe je dan als organisator? Schaatsen schrappen van het programma want ja het zijn toch alleen de Nederlanders die het serieus nemen Op zoek naar alternatieve locaties, waarna je uiteraard al snel uitkomt bij onze THIALF. Hartstikke leuk, maar we willen nu natuurlijk wel een Nederlandse vinger in de pap als het om de aankleding gaat. In het officiële logo van Alpes & Fryslân 2030 moet het achterwerk van Jutta Leerdam verwerkt worden. Vinden we leuk, zie maar hoe je het regelt. Bij de openingsceremonie geen gedoe met fetisj-smurfen en laatste avondmalen dit keer. Wij eisen een hoofdrol voor de koningin van Fryslân, Lutz Jacobi Doutzen Kroes. De muziek wordt verzorgd door Dries Roelvink en Orgel Joke. Als grote finale wordt het Olympische vuur aangestoken door een brandende pijl van Raymond van Barneveld. Nu al zin in.