Goedemorgen! Het is weer zover in de lieve bekladde stad: het Nationaal Monument op de Dam is besmeurd met een doodshoofd en de teksten: "Time to wake up!" en "Stop the human traffic". Op de pilaar van het monument staat ook nog "Pride bring people J" geklad. Wanneer het precies is gebeurd is niet bekend, maar in de stad krioelde het gisteravond nog van de politie vanwege de World Pride. Vanochtend was er echter geen agent bereikbaar voor meer info (brak?). Eerder dit jaar, nota bene op 4 mei, werd het Nationaal Monument ook al beklad, toen met teksten over 'genocide'. Zelfs de verse Merkel-Lego's hebben deze Dambekladder(s), die zich vast kan opmaken voor een zware straf, niet kunnen stoppen. Op de Damcam (hieronder) kunt u straks het poetswerk zien. Enfin, zin in een stroom van onacceptabel-tweets nu.

UPDATE - De politie heeft vanochtend om 05.15 uur een 27-jarige man uit Hoofddorp opgepakt voor de bekladding met een verfspuit. De politie reed net langs toen ze hem bezig zagen. Later werd terwijl de politie nog aanwezig was op de Dam een Poolse man van 39 op heterdaad betrapt toen hij het monument op de achterzijde met LIPPENSTIFT aan het bewerken was.