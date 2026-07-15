De Amsterdamse politie heeft gisteravond de betrekkelijke intimiteit op de Wallen ruw verstoord met een aantal invallen. Met hun keiharde rampaal beukten agenten zich bij verschillende rode raampjes hard naar binnen om daar vier Roemenen te grijpen. De politie schrijft op Instagram: "In totaal zeven verdachten hield de recherche gisteravond 14 juli aan in een lopend onderzoek naar mensenhandel. Vier aanhoudingen werden in het Wallen-gebied verricht, de andere drie vonden gelijktijdig in Roemenië plaats." De verdachten die bezig waren op de Wallen werden vermoedelijk van hun bed af getrokken, en zo was de politie verantwoordelijk voor een wild avondje op de Wallen. Over de precieze aard van het onderzoek houden politie en justitie de lippen vooralsnog stijf op elkaar.