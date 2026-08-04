Oei oei oei en tevens foei foei foei. De politie MAAKT ZICH ZORGEN over de toename van het aantal in beslag genomen gaspistolen, alarmpistolen en pepperspray. Dingen die hier verboden zijn maar die iedereen wel graag wil hebben, want een boef zelf flinke au doen is om onduidelijke redenen aantrekkelijker dan wachten tot oom agent u redt en dan nog eens 2 weken wachten tot het politiebureau tijd heeft voor uw aangifte. Nederlanders kopen over de grens massaal voor Duitsers vrij verkrijgbare wapens en dat is niet de bedoeling. Afgelopen jaar werden 5165 van zulke wapens in beslag genomen, bijna 27 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste helft van 2026 werden bovendien al 851 Nederlanders betrapt met peppersprays en dat is heel zorgelijk ondanks dat het straks gewoon mag van minister Van Weel. Wij roepen het al langer: zelfverdedigingswapens, koop ze NIET.