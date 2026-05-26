Boswachters heten eigenlijk 'groene boa's', en dat klinkt alsof we het over duurzame robotboa's hebben, maar dat groen slaat simpelweg op de vingers van boa's na een dagje plantjes en bomen aaien. Midden in hun territorium, zo'n bos waar geen mens meer een stap durft te zetten, doen die bosboa's niemand kwaad en kunnen ze zich met hun vuurwapen en hond (hebben ze nu al) lekker uitleven op paddenstoelen en eekhoorntjes. Prima, dat is de natuur. Maar nu wil de Tweede Kamer die dubieuze figuren ook een WAPENSTOK geven. Een hond en een vuurwapen zijn niet genoeg, ze moeten kennelijk kunnen meppen. En we weten allemaal dat boa's het helemaal niet leuk vinden om bomen, planten en diertjes te meppen. Wat ze wel leuk vinden om te meppen: mensen. Dat zien we al in treinen, en straks dus ook in die eens zo vreedzame, prachtige bossen. Welnu, nooit meer Quackjeswater voor ons.