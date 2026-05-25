PINKSTERQUIZ. Wat gebeurt hier in hemelsnaam?
Bijbelse taferelen?
A) Manosphere bereikt hoogtepunt
B) Jezus is TERUG, landt precies op Oude Kerk Delft
C) Pietentraining begint een keer eerder dan de pietendiscussie
D) Engeltje probeert terug te keren naar de hemel
E) Kerkklok stond nog op wintertijd, man verricht heldendaad
F) Godslastering in een nieuw jasje
G) Alleen zó vindt men de ware religie
H) Man ziet kerk aan voor berg: "Foutje, moet kunnen"
I) Hee kijk, een Pinksterwonder! (fijne tweede pinksterdag)
J) Zucht, weer een MAN die MANNENDINGEN doet
K) Man paalt kerkpaal en klokkenspel in Delft
L) Dat is... komt door... ja dat moet toch... alcohol
M) Anders, namelijk...
Reaguursels
