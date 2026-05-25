Ach, de Zweden. Ze gaven ons Zlatan Ibrahimovic, ABBA en Greta Thunberg, maar ook, of misschien wel vooral, Snus, zuigtabak met heerlijke smaakjes en gestoorde hoeveelheden nicotine erin. Hier in Nederland mag het niet ivm ongezond enzo, waar iets voor te zeggen valt, want echt goed voor de bakkes is het geenszins. Snussen kan na verloop van tijd ingrijpende gevolgen hebben: je tanden vallen uit als Gen Z’ers op de werkvloer na een tegenslag; je tandvlees trekt zich terug als een condoomloze man zonder kinderwens die op het punt staat om klaar te komen in een vrouwmens. Maar ja, elk nadeel. Het voordeel: in tegenstelling tot bij sigaretten verkanker je in ieder geval niet ook meteen je longen. (Toevalligerwijs gebruikt een niet nader te noemen en enigszins verslavingsgevoelige GeenStijl-scribent snus. Het goede nieuws: hij slaagt er eindelijk in om van de sigaretten af te blijven. Het slechte nieuws: de kans dat hij hier ooit nog vanaf komt daalt met de dag).

Hoe dan ook, ultieme geopolitieke provocatie van Frankrijk (bekend van Égalité en Fraternité), dat snus verstrekkend criminaliseert. Tot vijf jaar cel, tot 375K boete, je kan er (BIJ WIJZE VAN SPREKEN) nog beter een leraar onthoofden dan op een zalig maar ietwat sneu zakje nicotine te gaan zitten sabbelen.

Afijn, zin in Zyn nu.