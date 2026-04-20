Weliswaar is de tabaksindustrie de facto een terroristische organisatie, dat betekent ook weer niet dat ze overal voor verantwoordelijk zijn, laat staan alles op moeten ruimen. Desalniettemin uitstekende journalistiek van de NOS, waar een volwassen persoon allerlei gemeenten en ministeries is gaan bellen om te vragen wie idealiter sigarettenpeuken zou moeten opruimen. Het verrassende antwoord, vrijwel overal: WIJ NIET!! Dat is schitterend, een overheid die loeiveel accijns heft op kankerstokjes, maar vervolgens vertikt er zorg voor te dragen dat de publieke ruimte enigszins netjes achterblijft. Allermooiste is misschien wel de Gemeente Utrecht, die wel geld heeft om een bataljon aan communicatiemedewerkers van dagbesteding te voorzien en een ongetwijfeld dure campagne te draaien die ervoor moet zorgen dat mensen zelf hun sigaretten opruimen, maar geen geld heeft om zelf die sigaretten op te ruimen. Ingenieus! Afijn ingewikkeld probleem want die krengen zijn vreselijk slecht voor het milieu maar na een brainstormsessie van de GeenStijl denktank hebben we een oplossing gevonden, geïnspireerd op de afvalaanpak van de Gemeente Amsterdam: verbied per direct alle asbakken. Geen dank verder.

